Il libro, scritto da Enzo Barnabà, insegnante di francese, ma anche scrittore e storico, ricostruisce in un ampio periodo le vicende storiche del confine italo-francese, nell’area più prossima al mare, soprattutto intorno al suo sentiero più noto per quanto riguarda gli attraversamenti clandestini, il passo della Morte.

Sabato 8 giugno, alle ore 17, presso il centro polivalente “ Le rose” a San Biagio della Cima, avrà luogo il quarto appuntamento degli “Itinerari di Letteratura 2019”, organizzati dall’Associazione Amici d Francesco Biamonti in collaborazione con il Comune.

