Tra i maschi, bella vittoria degli Under13 di Rosso e Rocchi che proseguono la marcia superando la Rari Nantes Camogli a domicilio col punteggio 5-8. Nella sfida casalinga, invece, gli Under17 di Gerbò cedono 11-14 all’Andrea Doria, in una partita molto spigolosa.

La compagine Under 15 in rosa ha battuto Lerici Sport 23-6, trascinata da Rosta e Iazzetta entrambe con sei reti a testa. Concludendo la stagione nel migliore dei modi.

Oltre alle bravissime Under 19 della Rari Nantes Imperia che hanno disputato le Semifinali Nazionali tra Prato e Firenze, sono scese in acqua altre tre formazioni giovanili della Rari Nantes Imperia.

