Il premio di Manis rientra nell’iniziativa di voting “D club” , organizzata dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, in collaborazione con il “Corriere dello Sport” e “Tuttosport”. Grazie ai voti della rete e di una giuria di esperti, il concorso ogni anno celebra i migliori giocatori della Quarta Serie ruolo per ruolo, l’under più interessante e il miglior tecnico.

Marco Manis è stato nominato miglior portiere della serie D per la stagione sportiva 2018/2019. La notizia è stata comunicata questo pomeriggio alla Sanremese calcio da una nota ufficiale diffusa dalla segreteria della LND. Il calciatore verrà premiato venerdì prossimo 14 giugno alle ore 19.00, presso il “Grand Hotel Royal” di Viareggio.

