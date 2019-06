Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Stamani a Imperia, sull’A10, intorno alle 7, nei pressi del casello di Imperia Est, al culmine di una lite per un sorpasso un camionista romeno di 36 anni ha ferito ad un occhio, con un colpo di pistola ad aria compressa, un collega portoghese di 55 anni. Dopo i colpi di clacson e l’uso degli abbaglianti, i due si sono fermati in una piazzola. Si sono presi a botte, quindi il romeno ha estratto una pistola ad aria e sparato colpendo il rivale all’occhio. Il romeno è risalito sul suo mezzo ed è stato poi bloccato nei pressi di Varazze.

