Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Durata: 7 ore di cammino + soste – Difficoltà: EE – Dislivello: 850 metri Quota di partecipazione: € 10,00 (gratuita per i ragazzi al di sotto dei 15 anni)

Chi non vorrà salire potrà godersi prato e panorami nei pressi della gola della Fonte Dragurina . Poco sotto la cima, il perfetto cubo del “dado degli Dei” apparirà in incredibile equilibrio sull’abisso. Il panorama sarà estremamente appagante e su tutto il percorso si avrà modo di ammirare anche le fioriture di sassifraghe e di gigli.

L’itinerario scenderà verso Passo Muratone e salirà alle pendici meridionali del Monte Lega per arrivare alla Gola del Corvo e alla base del Monte Toraggio , dove si incontreranno le prime peonie.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

L’itinerario scenderà verso Passo Muratone e salirà alle pendici meridionali del Monte Lega per arrivare alla Gola del Corvo e alla base del Monte Toraggio, dove si incontreranno le prime peonie