Massimo Tonali in gran spolvero al campo ippico del Solaro a Sanremo. Il cavaliere bresciano si è imposto sia nella 130 che nella 135 del Concorso internazionale di salto ostacoli dove finora, a farla da padroni, sono soprattutto gli stranieri. Nella 120, ad esempio, vinta dalla svizzera Sabrina Crotta, occorre arrivare alla quindicesima posizione per trovare un italiano! Tonali nel primo caso in sella a Evita Bella ha preceduto Paolo Zani e la francese Soraya Ojeh. Solo tre gli italiani fra i primo otto. Ventotto i concorrenti al via. Nell’altra gara, su Intimo van Het Lindehof, si è imposto sulle svizzere Simone Buhofer e Sabrina Crotta. Ventidue i partenti.

Tonali è a Sanremo con cinque cavalli. Con lui la moglie Marta Gurrieri, bresciana, amazzone pure lei impegnata nel concorso. Il cavaliere, 47 anni, vive da sette a Botticino e monta al Circolo Ippico Le Caselle di Bedizzole, due centri in provincia di Brescia. Nella Cavalli di 6 anni si è imposto il tedesco Armin Himmelreich. In 100 vittoria della francese Jennifer Giordano. In 110 prima la genovese Rachele Boldrini. In 115 ha invece trionfato Naomi Himmelreich, tedesca. In 125 vittoria svizzera con Hervé Favre. La 140, la gara più quotata, successo di Wilfrid Prud Homme, francese, davanti allo spagnolo Manuel Pinto e l’italiano Natale Chiaudani. Al concorso sono impegnati cavalieri e amazzoni di Italia, Francia, Svizzera, Brasile, Svezia, Principato di Monaco, Germania, Belgio, Croazia, Regno Unito, Spagna e Norvegia.La Società Ippica Sanremo, che organizza la manifestazione, mette in campo Caterina Bruno, 19 anni di Monaco, Camilla Conti, 18 anni di Roquebrune, Felipe Nagata, 34 anni di Sanremo, Marie Eder Ferrero, 13 anni ed Helena Venturi, 16 anni, entrambe di Monaco, Camilla Massaglia, 17 anni che si divide fra Monaco e Sanremo. A rappresentare la provincia anche Veronica Santaiti, 21 anni di Camporosso tesserata per il Centro Ippico Val Nervia. Domani, sabato, seconda giornata. Si comincia alle 9 e si prosegue con nove gare fino al tardo pomeriggio. Ingresso gratuito.

Nella foto Massimo Tonali con la moglie Marta

