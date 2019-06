Apprendiamo che per 5 lavoratori di una società in appalto, a Ventimiglia, da Trenitalia saranno licenziati. Siamo da sempre contro i licenziamenti in modo particolare per società che hanno rapporti di appalto con una azienda partecipata al 100% dalle Ferrovie dello Stato italiane, unico azionista il ministero dell’economia e delle finanze. Cosa aspettano il Ministro ed il Governo ad intervenire per impedire questi licenziamenti e trovare una alternativa nel quadro del programma delle promesse 15.000 assunzioni?

JORFIDA ENZO del Partito della Rifondazione Comunista di Sanremo

ORMEA FABIO di Sinistra Italiana di Sanremo