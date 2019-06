Ultimo appuntamento, venerdì 7 giugno, alle ore 16.00, al Forte dell’Annunziata, del ciclo di incontri “Luoghi dello spirito e comunità straniere in Riviera”, organizzati dalla Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione col Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia e il Museo Clarence Bicknell di Bordighera. Relatrice Christiane Garnero-Morena con una conferenza su La presenza religiosa non cattolica a Mentone, in cui affronterà il tema delle minoranze religiose che con la nascita delle comunità straniere in Costa Azzurra si diffusero nel territorio. Christiane Garnero-Morena è geografa e storica, insegna presso la Scuola Nazionale di Architettura di Strasburgo e ha insegnato in varie strutture in Francia e all’estero. Specialista della storia dei territori dei paesi del Mediterraneo. Lavora come freelance per progetti di inserimento di progetti di patrimonio nel loro contesto territoriale.

