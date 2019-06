Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Per ottimizzare le risorse nell’ambito del settore giovanile, il Ventimiglia Calcio ha effettuato un piccolo spostamento sulle panchine di due squadre. A Sergio Soncin andranno gli Esordienti 2007 (come annunciato nei giorni scorsi) e i Giovanissimi 2005 (coadiuvato da Gianfranco Massullo).

