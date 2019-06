Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Al supermercato Coop di Finale Ligure oggi pomeriggio un uomo di 74 anni è morto soffocato da alcune fette di pancetta. L’uomo aveva comprato della pancetta che ha iniziato a mangiare nel negozio rimanendo soffocato. L’anziano si è sentito male ed è caduto a terra. I presenti hanno pensato ad un attacco epilettico ed allertato i soccorsi. Quando il personale medico è arrivato purtroppo le manovre per rianimare l’uomo si sono rivelate inutili.

