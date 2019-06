Non è più in pericolo di vita Mattia Zanni, 19enne di Vallebona rimasto coinvolto ieri in un incidente in corso Mazzini, all’altezza dello stadio. In sella ad una moto è andato ad urtare contro un’auto che ha impegnato la sua carreggiata da una strada laterale. L’impatto è stato violentissimo ed il 19enne è stato sbalzato di sella. A fronte della lesione di un vaso sanguigno principale, i chirurghi lo hanno operato ed ora Mattia è in prognosi riservata, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

