Poste Italiane comunica che dalle ore 12 di venerdì 7 giugno l’ufficio postale di Lucinasco, in Via Roma 41, sarà interessato da opere di manutenzione straordinaria nell’ambito dei lavori effettuati dal Comune per il risanamento dell’edificio comunale, che interessano in parte anche i locali della Posta.

Per garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi nel periodo di esecuzione lavori, che termineranno presumibilmente il 26 giugno, Poste Italiane ha predisposto uno sportello dedicato alla clientela di Lucinasco presso l’ufficio di Chiusavecchia, in Piazza Caduti di Guerra 4, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45.