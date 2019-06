La notte scorsa la Squadra Volante della Polizia di Stato è intervenuta in via Scarincio ad Imperia dove era stata segnalata la presenza di un uomo che prendeva a calci e pugni un distributore automatico di sigarette.

Gli agenti hanno immediatamente riconosciuto l’uomo, trentenne albanese sottoposto a regime di arresti domiciliari e per tale motivo costantemente monitorato dalla Polizia di Stato al fine di verificare il rispetto della misura detentiva.

Lo straniero si è presentato vestito delle sole mutande, ubriaco e con dei segni di abrasione sulla spalla e sui palmi delle mani; farneticava e non riusciva a stare in piedi.

Poco distante da lui, proprio davanti al distributore, c’erano delle ciabatte infradito da lui poi riconosciute come proprie e una batteria di telefono cellulare, corrispondente al cellulare successivamente ritrovato a casa dell’uomo privo di batteria nell’apposito alloggiamento. La serranda del distributore era gravemente danneggiata.

I poliziotti, visto che l’uomo era privo di indumenti, prima lo hanno portato a casa a vestirsi e poi lo hanno accompagnato negli Uffici della Questura dove, a seguito dei rilievi dattiloscopici è emerso a suo carico numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui un’altra evasione dagli arresti domiciliari nel 2013.

L’uomo è stato arrestato per il reato di evasione e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.

