Una donna di 35 anni, con una frattura scomposta a una gamba,

causata da un incidente stradale verificatosi a Diano Castello, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure sull’elicottero dei Vigili del fuoco. La donna in sella ad uno scooter si è scontrata con un’auto nella strettoia di via Marconi. L’elicottero è atterrato nella piazzola dell’autostrada di San Bartolomeo al Mare, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

