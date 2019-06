Sono cinquemila i biglietti omaggio per domani, venerdì 7 giugno, offerti dai proprietari della Ruota Panoramica istallata sul Porto di Oneglia fino a fine giugno. Di questi, tremila sono stati distribuiti alle undici scuole primarie della Città e i rimanenti duemila ai negozi del centro, che potranno donarli ai propri clienti.

“Ringrazio Cristian per l’attenzione e la generosità dimostrata nei confronti dei bambini delle nostre scuole”, commenta l’assessore ai Servizi Educativi, Luca Volpe. “Sono certo che i nostri giovani studenti non si faranno sfuggire questa occasione e proveranno questa affascinante esperienza, che permette loro di osservare lo splendido panorama di Imperia. Credo inoltre che sia un ottimo modo di salutare la fine della scuola e l’inizio delle meritate vacanze estive”.

“La ruota panoramica sta riscuotendo successo tra i cittadini e di questo ne siamo davvero lieti”, sottolinea l’assessore a Turismo e Commercio, Gianmarco Oneglio. “È stata una felice intuizione del nostro sindaco e devo dire che si è integrata molto bene nel contesto del porto di Oneglia, zona nella quale crediamo molto dal punto di vista turistico. Mi unisco ai ringraziamenti verso il titolare per l’apertura dimostrata nei confronti della Città e del tessuto commerciale”.

“Per ringraziare la città – dichiara Cristian Parisi, titolare assieme alla moglie Musso Antonella della Ruota Panoramica di 30 metri d’altezza – abbiamo deciso di regalare ai più piccoli un’emozione, un giro sulla Ruota Panoramica per far vedere da un’altra prospettiva le bellezze della città di Imperia: ci piace far vedere le cose in modo diverso.

Il nostro lavoro infatti è molto duro ma le soddisfazioni e le gioie che ci regalano i bambini quando vanno in giostra e si divertono ci ripagano di tutti gli sforzi che facciamo. Ci piace pensare – conclude il titolare dell’attrazione – di essere parte della città”.