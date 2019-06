Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Si è celebrato presso la Caserma Somaschini sede del Comando Provinciale di Imperia il 205° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri durante il quale sono stati consegnati i riconoscimenti ai militari per le operazioni svolte nel recente passato. Nel Video il discorso del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.