Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Delegata Scuola della Delegazione di Imperia del FAI, Deanna Mangatia dice: “il progetto ha visto gli “Apprendisti ciceroni” della classe III S, sezione del linguistico del liceo Aprosio, opportunamente formati dalla dottoressa Sabina Airoldi dell’Istituto Tethys e dal Dottor Paolo Mastorakis, studioso di biologia marina e co-autore del libro “I fondali di Capo Ampelio Bordighera”, in un percorso di formazione peer-to-peer con gli alunni delle classi medie dell’Istituto Biancheri. Sono state illustrate ai più giovani compagni le caratteristiche della costa dell’estremo Ponente Ligure, i suoi fondali e gli esseri marini che lo popolano anche attraverso attività laboratoriali e ludiche che hanno suscitato grande interesse e coinvolgimento. Con l’uscita in mare finalizzata all’avvistamento dei cetacei, i giovani alunni hanno potuto vedere e conoscere ciò che avevano studiato e capire l’importanza di questo patrimonio che ci circonda e di cui dobbiamo averne cura. Si protegge ciò che si ama, si ama ciò che si conosce è lo slogan del FAI Scuola”.

Lunedì 3 giugno, in una splendida giornata di sole e mare calmo, gli alunni delle classi prime della scuola media Biancheri di Ventimiglia sono partiti dal porto di Bordighera sulla motonave Corsara alla ricerca e all’avvistamento dei cetacei. Si conclude così un progetto proposto dalla Delegazione di Imperia del Fai, Fondo Ambiente Italiano, dal titolo “Il Santuario internazionale dei Cetacei Pelagos. La conoscenza e la tutela dei fondali del Ponente ligure: dai pesci di scoglio ai grandi cetacei.” iniziato a febbraio nell’ambito della “settimana del benessere” che ha coinvolto anche il Liceo Angelico Aprosio di Ventimiglia.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)