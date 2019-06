Nel fine settimana non sarà possibile tuffarsi in mare nelle zone centrali di Sanremo, tra l’Imperatrice e San Martino, a causa della rottura della fogna. Nella più rosea delle ipotesi il ripristino della condotta durerà almeno sino a sabato 8 giugno. Il danno è stato individuato dopo una giornata di scavi. Una volta riparato il guasto, salvo ulteriori imprevisti, l’Arpal effettuerà i prelievi in mare e i bagnanti potranno tornare a nuotare a metà della prossima settimana, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

