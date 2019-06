Appuntamento con ‘Equilibrio e armonia’ giovedì 6 giugno al Circolo Zoè di via Carli 24 a Sanremo a partire dalle ore 20. Nadia Pagotto si soffermerà sulle tecniche vibrazionali. Monica Mazzone parlerà invece dei ‘Fiori di Bach’. La serata verrà presentata da Gabriele Kipewa. L’iniziativa è promossa dalle associazioni I Colori della Gioia e Cold is Love.

La tecnica vibrazionale è dovuta a Baba Bedi. L’obiettivo è eliminare gli squilibri psichici grazie a campi magnetici, mani, disegni e altre attività.I fiori di Bach sono estratti vegetali che controllano gli sbalzi d’umore, squilibri emotivi come l’ansia, la paura, il disagio, la mancanza di fiducia in se stessi, stress e preoccupazioni.

