Oggi alla Corte d’Appello di Genova sarà emessa la sentenza in relazione ad una vicenda in cui due genitori, che vivono a Sanremo, sono accusati di abusi sessuali sulle figlie. In primo grado il padre era stato condannato a 10 anni per aver abusato della figlia più piccola, la madre a 6 anni per essersi resa complice non difendendo le figlie e nascondendo gli abusi, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

