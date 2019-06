Stamani poco prima delle 8 a Sanremo un giovane di 19 anni, M. Z., è rimasto gravemente ferito ad una gamba ed al collo dopo essersi scontrato con la proprio moto Kawasaki contro una Fiat Panda, condotta da un pensionato. L’incidente si è verificato in corso Mazzini nelle vicinanze dello stadio “Comunale”. Il ragazzo che viaggiava in direzione di Arma di Taggia è andato a sbattere contro una portiera dell’auto che si stava immettendo da una strada secondaria. Il 19enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Borea di Sanremo.

