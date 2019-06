Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito www.ineja.it

Molte le novità sulla nuova area food: non cambia solo la location ma anche la cucina si rinnova. La struttura unica lascia il posto ad un’area distribuita in modo decentralizzato: il corpo centrale sarà dedicato alla preparazione dello stoccafisso nel suo storico pentolone, alle fritture di acciughe e totani e alle cozze, mentre nelle capannine autonome verranno cucinati spaghetti al pomodoro o pesto e penne all’ amatriciana. Una terza area sarà invece dedicata ai “grigliati” ovvero salsiccia, hamburger e sovra cosce di pollo, ma anche al tradizionale minestrone, alla novità del “cundijiun” e alle gettonatissime patatine fritte: il tutto condito con un eccellente olio extravergine e innaffiato da ottimo vino.

La citazione al “London Eye” imperiese, ovvero alla ruota, non è un caso: sul suo display scoreranno infatti, per tutta la durata della festa, le informazioni utili agli ospiti e a tutti coloro che si troveranno ad Imperia. Ineja si fa bella…e diventa anche tecnologica.

Durante l’edizione di Ineja 2019 sarà una ruota panoramica gigante ad indicarvi la strada per la nuova location della Festa di San Giovanni . Da quest’anno infatti i festeggiamenti, che si terranno dal 13 al 25 giugno, avranno luogo presso il molo corto.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)