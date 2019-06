Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’Aurelia è stata già riaperta, la circolazione ferroviaria verrà ripristinata del giro di mezz’ora dalla messa in sicurezza della fuga.

P Sarà risolto per le 10 di questa mattina il guasto alla conduttura del gas che, a seguito della rottura di un tubo a media pressione, ha coinvolto il quartiere di Genova Pegli. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone.

