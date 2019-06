Domenica 9 giugno in piazza Mauro a Dolceacqua si svolgerà la tradizionale “FESTA DI INIZIO ESTATE” per grandi e piccini.

Cantine aperte tutto il giorno per degustare i prodotti tipici come il ROSSESE DOC, l’OLIO EXTRA-VERGINE di CULTIVAR TAGGIASCA, le MICHETTE, etc.

Nel pomeriggio, grazie alle abilità di numerosi volontari, varie attività accompagneranno le famiglie.

Dalla Scultura alla pittura, passando così per la carta.

Non mancherà un laboratorio/atelier sull’impressionismo dedicato appunto a Monet in occasione della mostra “MONET RITORNO IN RIVIERA” presente al Castello dei Doria.

A partire dalle 16, gara di tiro con la balestra antica, grazie alla collaborazione della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia. A seguire, Piazza Mauro sarà animata da Tamburini e Sbandieratori del Sestriere Burgu di Ventimiglia.

Al termine verrà raccontata la storia/leggenda di Lucrezia e della nascita della Michetta con un piccolo assaggio.

L’iniziativa è a cura del Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua con il patrocinio del Comune.