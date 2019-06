Il generale Pietro Oresta, comandante della Legione Liguria, durante la celebrazione del 205° anniversario della fondazione dell’Arma ha sottolineato come alcuni anziani siano “usati come bancomat” da bande di truffatori senza scrupoli. Se i reati in tutta la Liguria sono diminuiti del 6%, le truffe sono aumentate del 10%. I Carabinieri organizzano incontri nelle scuole e nelle parrocchie per informare le potenziali vittime dei raggiri sui rischi e sulle tecniche usate dai truffatori.

