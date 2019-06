Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fissato per giovedì 13 Giugno alle 20.30 in municipio il primo consiglio comunale dell’ amministrazione Scullino all’ordine del giorno la convalida dei proclamati eletti il Giuramento del Sindaco,Elezione del presidente del Consiglio comunale,Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale con relative deleghe, Elezione della commissione elettorale comunale definizione dei rappresentanti del comune presso enti aziende istituzioni