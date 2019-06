Oggi pomeriggio in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia, un uomo ha riportato una grave ferita ad un piede dopo essersi scontrato con la propria moto, durante un sorpasso, contro una Toyota che proveniva in direzione contraria ed essere finito contro un’altra vettura. Il motociclista, alla luce delle gravi ferite riportate, è stato trasferito all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure

