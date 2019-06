Terza edizione per WINEAROUND in Riviera, l’appuntamento estivo di FoodAround in collaborazione con il Comune di Vallecrosia, con la consueta presenza della guida Vinibuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano.

2 giorni dedicati alle eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche: vini da tutta Italia in degustazione e vendita, ristorazione, prodotti e produttori del territorio.

7-8 GIUGNO 2019, nei giardini della Casa Valdese Vallecrosia Boyce Memorial Home di via Col. Aprosio 255 a Vallecrosia (IM).

DALLE ORE 18 ALLE ORE 24 – INGRESSO LIBERO

DEGUSTAZIONE: oltre 300 vini da tutta Italia, con il banco di degustazione Enoteca Italia a cura della guida Vinibuoni d’Italia e i produttori del territorio.

RISTORAZIONE E GASTRONOMIA: le eccellenze del territorio propongono in assaggio i loro prodotti, con un’offerta di ristorazione di qualità. Costruite il vostro menu, dall’antipasto al dolce, con i piatti proposti dagli espositori presenti.

MOSTRA MERCATO: i visitatori potranno acquistare i vini e i prodotti gastronomici degli espositori presenti.

WINEAROUND IN RIVIERA 2018

è organizzato da:

– Comune di Vallecrosia

– FoodAround

– Vinibuoni d’Italia

– Case Valdesi, Hotel e Foresterie

– ProLoco Città Di Vallecrosia

con il patrocinio di:

– Regione Liguria

con la partecipazione di:

– Gullino Fruits

– IIS Giolitti Bellisario Paire Mondovì e Barge – Cn

– ONAV – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino- Sezione di Imperia

– ASPI

sponsor tecnici:

– Intesa Grandi Impianti srl

– Vama Service

– Rastal Italia