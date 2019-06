Un divieto di balneazione riguarda tutte le spiagge del centro a Sanremo. Domenica era stata emessa un’ordinanza per vietare i bagni nel tratto compreso tra i bagni Lido Imperatrice ed i bagni Morgana, ieri un’altra ordinanza ha esteso il divieto sino alla zona di San Martino. Ci vorranno alcuni giorni per riparare la rottura del collettore all’altezza di piazzale Vesco, tra Permare e Yacht Club. Dopo la fine dei lavori, l’Arpal esaminerà l’acqua e ci vorranno almeno 48 ore per il responso, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

