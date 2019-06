Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nella prossima settimana si svolgeranno due gare. Giovedì 6 Giugno si terrà il Campionato Europeo dei Casinò, una 18 buche louisiana stableford a coppie e Sabato 8 Giugno si giocherà la Rolex Golf 2019, una 18 buche medal per la prima categoria e la seconda categoria e una 18 buche stableford per la terza categoria.

Premi Speciali 1° Lady Elena De Col 36 1° Senior Mario Citterio 36 Nearest to the Pin : Paola Poggio cm. 0,43 Driving Contest: Flavio Grassi

