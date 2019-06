Al torneo di tennis del Rolland Garros di Parigi Roger Federer si è qualificato per la semifinale battendo in 4 set il connazionale Stan Wawrinka e Fabio Fognini, con la sconfitta di Wawrinka, ha la certezza di entrare nella top 10 del ranking Atp dal 10 giugno. Da ben 41 anni un tennista italiano non era tra i primi 10 al mondo, l’ultimo fu Corrado Barazzutti, attuale ct azzurro, Corrado Barazzutti.

