Fabio Fognini, 32enne tennista armese, è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo del Roland Garros a Parigi. Fognini, testa di serie numero 9 del torneo sulla terra rossa parigina, oggi pomeriggio è stato sconfitto in 4 set dal tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 5 del torneo. Il tennista ponentino aveva iniziato il match nel migliore dei modi, vincendo il primo set per 6-3, ma poi ha perso i successivi set per 6-2, 6-2, 6-7 (5-7 al tie-break).

