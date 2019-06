E’ stata prorogata a tutto il mese di giugno la mostra, all’Hotel Nazionale (Sanremo), di Kipewa. E’ “Oltre… fuoco, acqua, aria, terra”. La continuazione è stata decisa dall’Associazione I Colori della Gioia, presieduta da Gioia Lolli, che organizza la mostra, perché sono arrivate diverse richieste da fuori Sanremo per poter ammirare l’esposizione che, nei giorni scorsi, è stata visitata anche da Simone Migliacco, organizzatore del Comedy Ring, e da Enrico Luparia, comico di Colorado.

La mostra presenta una decina di opere di Kipewa, astratte ma che si relazionano con i quattro elementi, altrettante sue poesie, e un quadro di Gioia Lolli che diventano due con una sua opera data in altra location dell’Hotel. Kipewa è anche noto perché pratica la ‘Meditazione del freddo’ riuscendo a restare anche mezz’ora in costume da bagno a temperature sotto lo zero.

