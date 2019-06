Momenti di paura ieri in centro a Sanremo per un litigio per un parcheggio nell’area di carico e scarico merci in piazza Colombo. Da una parte un italiano sistematosi nel posteggio per scaricare un passeggino, dall’altra un addetto al furgone della Caritas che doveva effettuare dei servizi. Tra i due sono volate parole grosse ed i Carabinieri hanno immobilizzato uno degli addetti della Caritas che dava in escandescenze, evitando così una possibile escalation di violenza, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

