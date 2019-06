Replica dello spettacolo “Pedalando con Pinocchio” a cura del Teatro dell’Albero, a San Lorenzo al Mare presso la Sala Beckett in via Vignasse 1. Dopo il successo al Teatro del Parco di Bordighera il 23 maggio scorso che ha visto la presenza di circa 500 bambini dell’Istituto Comprensivo di Bordighera al mattino e di altrettanto pubblico adulto la sera è la volta ora dei 21 bambini del Laboratorio Teatrale del Teatro dell’Albero che riproporranno lo stesso spettacolo nella splendida cornice della Sala dove da anni esiste un Ficus Nitida Retusa che vive della magia dell’arte e in particolare del Teatro. Lo spettacolo, con un numero minore di attori rispetto ai 100 invece che hanno partecipato al debutto, ha lo scopo di presentarsi più snello ed elastico per essere portato in altre scuole del territorio e anche sulla pista ciclabile a partire dal prossimo mese di settembre. L’ingresso e’ libero, ma data la piccola capienza del teatro si prega di prenotare e confermare la propria presenza.

