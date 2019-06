Considerati i recenti articoli pubblicati sulle principali testate giornalistiche, che annunciavano l’imminente provvedimento di rendere a pagamento il parcheggio sito nell’aera esterna all’Ospedale di Imperia – “Largo Montevecchi”, si è svolto in data odierna un incontro tra il Sindaco di Imperia Claudio Scajola e il Direttore Generale di ASL1 Marco Damonte Prioli.

Nella riunione si è stabilito di istituire e convocare uno specifico tavolo tecnico, previsto per venerdì 7 giugno, al quale parteciperanno tutte le parti interessate, nell’ambito delle rispettive competenze, per valutare possibili alternative ritenute più idonee in sinergia tra Comune e ASL 1.

