Incontro stamane a Palazzo Civico tra il sindaco Claudio Scajola e il direttore generale dell’ASL 1 Imperiese, Marco Damonte Prioli, per affrontare il tema del parcheggio interno all’Ospedale di Imperia.

Il primo cittadino ha avanzato la richiesta di una rimodulazione degli spazi presenti nella struttura, in coerenza con quanto previsto dall’Amministrazione Civica all’esterno.

L’incontro si è concluso con la convocazione di un tavolo tecnico per venerdì 7 giugno prossimo, nel corso del quale Comune e ASL vaglieranno le diverse soluzioni.

Per quanto riguarda gli spazi esterni, ricordiamo che il nuovo piano della sosta, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio, prevede una suddivisione al 50% tra zone bianche e zone blu nell’area dell’Ospedale, con una tariffa per i parcheggi a pagamento di 50 centesimi all’ora.