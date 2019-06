Saranno Fabio Sbraci e Giorgio Lamberti gli Assessori che affiancheranno il Sindaco nella composizione della Giunta Comunale: Fabio Sbraci manterrà la posizione di Vicesindaco, come nella precedente Amministrazione.



Le deleghe e gli incarichi saranno così distribuiti:

a Fabio Sbraci la delega ai Lavori Pubblici mentre a Giorgio Lamberti quella riguardante Ambiente e Patrimonio.



Ad Andrea Raimondo, anche alla luce del risultato elettorale ottenuto, andranno la nomina di Capo Gruppo e quella di Consigliere nell’ Unione dei Comuni Valli Nervia e Roja; inoltre, gli incarichi per le Strade Interpoderali e l’ Illuminazione Pubblica.



Al consigliere Leandro DiFranco spetteranno i Servizi Sociali e le politiche giovanili, a Simona Naso il Bilancio e la Scuola, a Luana Mauro la Cultura, ad Andrea Perrone Sport e Territorio.



Al Sindaco Gazzola rimangono per ora in pectore, le deleghe dell’Edilizia Privata, Protezione Civile, Turismo e Commercio, le quali potranno poi essere ridistribuite in seguito.

.

Per gli eventi sarà formato un “team” composto da Leandro Di Franco e Luana Mauro ai quali si affianchera’ anche Renzo Piantoni, uno dei non eletti.

Anche i due non eletti Paolo Rondelli e Beatrice Orrigo avranno un ruolo importante al fianco dell’ Amministrazione: Paolo Rondelli si affianchera’ a Simona Naso per la Scuola e Beatrice Orrigo al Sindaco, quale referente per il Commercio.

Viene inoltre confermata la Segretaria Monica Veziano.