GIRONE C Taggia – Valle Varaita 0-2 San Gallo Settimo – Taggia 0-2 Valle Varaita – San Gallo Settimo 3-1

Presentatisi a Sanremo con una squadra sottoleva, interamente composta da giocatori nati nel 2008, in un torneo riservato alla categoria Esordienti 2007, i biancorossi del Don Bosco hanno sbaragliato tutta la concorrenza aggiudicandosi meritatamente il 1° Trofeo Riviera Recuperi. Nella prima fase, la compagine di Vallecrosia ha superato i piemontesi del Busca e la Genovese Bocadasse, quindi nel triangolare finale si è imposta sui padroni di casa della Sanremese (3-1 d.c.r.) e sul Valle Varaita (2-0) grazie ad una doppietta di Nervino. La Sanremese ha chiuso al secondo posto, grazie al successo dal dischetto sul Valle Varaita. A seguire si sono classificate Ventimiglia, Taggia, Busca, San Gallo Settimo Torinese, Genovese Boccadasse e Saluzzo. Il Don Bosco, oltre al Trofeo, ha portato a casa anche il premio di capocannoniere, vinto da uno scatenato Nicolò Nervino (8 reti in 4 gare), mentre i riconoscimenti individuali di miglior giocatore e miglior portiere sono andati rispettivamente a Francesco Fidanza

