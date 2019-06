Impresa straordinaria dei Pulcini 2008 che, impegnati a Canelli nella 29^ edizione del Torneo Pozzo, si arrendevano solamente in finale contro la Juventus (2-0).

Venti le squadre ai nastri di partenza, con la Sanremese inserita nel girone C insieme, tra le altre, ai professionisti dell’Albissola. Dopo i successi del mattino su Castellazzo Bormida (3-0) e Accademia Alba (2-1), i biancazzurri strappavano il pass per le finale sconfiggendo proprio i ceramisti con un largo 3-0. Al turno successivo, l’avversario era proibitivo, trattandosi dell’Alessandria, ma ancora una volta la Sanremese creava l’exploit e si imponeva di misura (1-0) sui grigi. In finale, nonostante una ottima prestazione, i Pulcini della Sanremese hanno ceduto solamente davanti alla squadra più blasonata del calcio italiano, uscendo comunque a testa altissima. Un secondo posto che mai come questa volta ha il sapore di un successo per la Sanremese.

