Tentato omicidio al Cep a Genova. Un 25enne, dopo esser stato picchiato da un marocchino di 34 anni in un circolo Arci, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Scassi. Il marocchino in un bar ha iniziato a urlare contro un anziano dicendo che gli italiani sono razzisti e poi lo ha insultato. L’uomo ha quindi iniziato a inveire contro tutti gli avventori. A quel punto il 25enne gli ha detto di non dire parolacce perché c’erano bambini. Il marocchino ha picchiato l’uomo con un tubo di plastica semi-rigido, con una placca di metallo all’estremità.

