A Sanremo una rottura nel sistema fognario ha provocato una perdita di reflui in mare, tra il forte di Santa Tecla e il Porto Vecchio. Il Comune ha emesso un divieto di balneazione per la zona dal Morgana al Lido Imperatrice. Prelievi sono stati effettuati dall’Arpal per stabilire l’entità del danno ambientale.

