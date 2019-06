La Rari Nantes Imperia vince lo spareggio (10-8) contro Splash Nuoto Latina e stacca il pass per le semifinali nazionali.

Alla Piscina Colzi-Martini di Prato le ragazze di Merci Stieber hanno sfoderato una prestazione convincente e solida, al termine della quale hanno avuto ragione delle avversarie. Dopo un ottimo avvio, col primo quarto terminato sull’1-3, le Rari-Girls hanno subito il rientro delle laziali, guidate dalla forte Ciccione, che hanno azzerato il divario alla fine del terzo tempo. Ma nell’ultimo periodo le reti di Accordino (poker totale per lei), Sattin e Rosta hanno regalato l’accesso alle Semifinali. Nella vittoria, è stato fondamentale l’apporto di Martina Giai: il portiere ha neutralizzato un penalty ed ipnotizzato l’avanti all’avversario in situazione di uno contro zero.

Ecco la formazione scesa in acqua:

SPLASH NUOTO – R.N.IMPERIA 8-10

(1-3; 2-2; 4-2; 1-3)

IMPERIA – Giai, Amoretti M., Martini, Platania, Amoretti A. 1, Mirabella cap. 1, Cappello, Ferraris, Cerrina, Accordino 4, Rosta 2, Sattin 2, Repola. All. Stieber

Note: nessuna uscita per limite di falli. Sup. Num.: Imperia 2/3 + un rigore realizzato

Nel pomeriggio sono stati estratti i gironi per le Semifinali. La Rari proseguirà il proprio percorso nel girone toscano e affronterà R.N.Florentia, Acquachiara e NC Milano con il seguente programma:

Oggi (1 giugno) ore 18:30: R.N.IMPERIA – Acquachiara

Domani (2 giugno) ore 11: R.N.IMPERIA – R.N.Florentia

Domani (2 giugno) ore 15: NC Milano – R.N.IMPERIA