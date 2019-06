Un escursionista ligure è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri sul sentiero che porta ai quasi 3.000 metri di Becco Alto di Ischiator, in valle Stura, in provincia di Cuneo. Federico Pellegrini, 47 anni, stava compiendo un’escursione in compagnia di un amico, rimasto ferito non in modo grave, essendo riuscito a fermare la caduta.



