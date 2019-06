Ancora Natale Chiaudani grande protagonista al campo del Solaro di Sanremo. Ha nuovamente vinto la gara più importante della giornata bissando quella del giorno prima, la C140. Sempre con Athinia, cavallo giovanissimo e di grandissime prospettive. Secondo Gianluca Parracciani, terzo il bergamasco Giovanni Lucchetti. Tre cavalieri che, insieme a Massimo Grossato, si presentano domani fra i favoriti al Gran Premio (ore 15).

In C120 successo di Sara Kolhoff (nella foto, italiana di origini tedesche), sulla svizzera Koella Heinz e il connazionale Ruedi Stussi. In C130 la milanese Francesca Maffeis si è imposta sul francese Olivier Bergonzi e il bergamasco Stefano Sacchi. In C135 podio per Kevin Canavese, Manuel Pinto e Natale Chiaudani.



Correlati