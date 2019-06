E’ improvvisamente mancata Savina Savini Scerni, 66 anni, per anni direttrice del Politeama genovese. La sua avventura nel mondo teatrale era iniziata negli anni ’90, poi nel 1994 il passaggio al Politeama Genovese che in questi 25 anni si è imposto per fra prosa leggera, comici, musical e balletti. Moglie dell’ex presidente del Genoa ed armatore Gianni Scerni, aveva 4 figli.

Correlati