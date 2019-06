Nel torneo del Roland Garros a Parigi Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale battendo in 4 set lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Fognini, testa di serie numero 9, ha vinto per 7-6, 6-4, 4-6, 6-1 in oltre 3 ore di gioco. Fognini sfiderà il vincitore del match tra il tedesco Alexander Zverev e il serbo Dusan Lajovic.

