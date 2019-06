Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Anche con la stagione praticamente conclusa, continuano a piovere soddisfazioni per il settore giovanile della Sanremese . Il portiere degli Allievi 2002 (finalisti regionali), Marco Dodaro , è stato convocato dallo Spezia per un provino di due giorni.

