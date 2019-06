Gianpiero Conti, 36enne astigiano, accusato di aver commesso almeno 6 furti nelle province di Imperia e Savona tra gennaio e febbraio 2018, è stato arrestato dai Carabinieri. Dovrà scontare una condanna di un anno e 10 mesi e pagare mille euro. Fatale per l’uomo l’arresto, un anno fa, da parte dei Carabinieri di Albenga, dopo un furto di elettrodomestici in un residence di Cervo, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

