“The Mall”, nuovo outlet di lusso in Valle Armea a Sanremo, aprirà sabato 15 giugno. La nuova struttura, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, una volta ultimata, avrà 6 piani totali, di cui 3 di parcheggi, uno di welcome ed uffici oltre a 2 piani di negozi. Un’area di 30 mila metri quadrati, con 22 negozi. I parcheggi conterranno 500 auto e 10 autobus, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

